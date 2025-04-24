Deprem Uyarısı: Kentsel Dönüşümde Bütüncül Yaklaşım Şart - Son Dakika
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Deprem Uyarısı: Kentsel Dönüşümde Bütüncül Yaklaşım Şart

Deprem Uyarısı: Kentsel Dönüşümde Bütüncül Yaklaşım Şart

Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kentsel dönüşümde bina yenilemenin yeterli olmadığını vurguladı.

24.04.2025 12:43
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MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaşanan son depremin uyarı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümün sadece bina yenilemeden ibaret olmaması gerektiğini, bütüncül yaklaşımla toplanma alanları, altyapı ve kent içi ulaşım yollarını da yenileyecek şekilde mahalle bazlı yenilemelerin şart olduğunu belirtti.

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, daha önceki çağrılarını yineleyip, alınması gereken önlemler hususunda ısrarcı olduklarını ifade etti. Atmaca, bilinçli kentsel dönüşüm, bina projelerinde mesleki denetim, binaların periyodik kontrolü, toplanma ve geçici barınma alanlarının altyapılarının hazır edilmesi gibi alınacak fiziki önlemlerin, olası afetlere hazırlık konusunda son derece hayati olduğunu söyledi. Atmaca, "Daha fazla geç kalınmadan bu fiziki tedbirler hususunda kanun ve yönetmelik bazında hızla yol alınmalıdır. Yaşanan bu son İstanbul depreminin bir uyarı niteliğinde olmasını temenni ediyor, yetkilileri gerekli tedbirleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Depreme dirençli kentlerin ancak ve ancak bilim ve mühendislik rehberliğinde inşa edileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Uzun süredir kentsel dönüşümün sadece bina yenilemeden ibaret olmaması gerektiğini, bütüncül yaklaşımla toplanma alanları, altyapı ve kent içi ulaşım yollarını da yenileyecek şekilde mahalle bazlı yenilemelerin şart olduğunu belirttiklerini aktaran Atmaca, "Ancak maalesef bina yenilemenin isminin 'kentsel dönüşüm' olarak ifade edildiğini üzülerek görmekteyiz. Yapılan yenilemeler bir afet anında kaçış yolları, toplanma alanları ve altyapı üzerinde bir iyileştirmeyi maalesef sağlamamaktadır" dedi.

PROJELERDE ODA ONAYI SÜRECİ TEKRAR SAĞLANMALI

Atmaca, bir diğer hususun da bina projelerinin mesleki denetimi olduğunun altını çizerek, "Bir binanın mimari, zemin, statik, mekanik ve elektrik projeleri muhakkak ilgili meslek odası denetimlerinden geçmeli, projelerin oda onayı süreci tekrar sağlanmalıdır. Bir binanın ömrü boyunca hiçbir denetimden geçmemesi de büyük bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Bir bina ömrü boyunca kontrolsüz olarak birçok tadilat ve revizyona maruz kalabilmekte, taşıyıcılarından tesisat bağlantıları da geçirilmek suretiyle benzer birçok uygunsuzluk oluşabilmektedir. Bu bağlamda binalardaki asansör denetimlerine benzer şekilde, görev, yetki ve sorumlulukları belirgin bir denetleme prosedüründen geçmesi yaşanabilecek birçok olumsuzluğun baştan önüne geçilebilmeyi sağlayacaktır. Bütün bunların yanı sıra riskli bölgeler için geçici barınma alanlarının sadece yerlerinin belirlenmesi yeterli değildir. Belirlenen bu alanların tesisat ve elektrik alt yapılarının da hazır hale getirilmesi, ihtiyaç halinde hızlı aksiyon alınabilmesi için hayati gözükmektedir. Daha fazla geç kalınmadan riskli bölgeler için bu fiziki tedbirler hususunda yol alınmalıdır" diye konuştu.

SÜREÇ YÖNETİMİ

Fiziki tedbirler kadar süreç yönetiminin de önem arz ettiğini ifade eden Atmaca, "İstanbul'da yakın zamanda tüm okulların deprem güçlendirilmesi yapılsa da normal olarak yine de okullar tatil edildi. Her ne kadar güçlendirme yapılsa da pek tabi olarak psikolojik etmenler ya da olası bir afet anında toplanma hususu göz ardı edilemez. Ancak diğer yandan idari izinli ya da uzaktan çalışma imkanı olmayan mavi yaka ya da serbest çalışanların okula gitmeyecek çocukları için süreci nasıl yöneteceği de dikkate alınmalıdır. Deprem gibi teknik bir konunun fiziki tedbirlerini yıllardır maalesef alamadık, ancak anlık idari durumunu her yönüyle doğru planlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Atmaca, yaşanan son depremin uyarı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yaşadığımız her deprem afeti sonrası normal olarak teknik insanlar, yani mühendis ve mimarların yaptığı işler sorgulanıyor ve yargılanıyor. Ancak özellikle karar alıcılar ve kanun yapıcılar alınacak fiziksel tedbirler hususunda daha hızlı davranmalı, gerekli kanun ve yönetmelikler çıkarılarak muhakkak uygulanması sağlanmalıdır. Yaşanan bu son İstanbul depremi bir uyarı niteliğinde değerlendirilmeli, yetkililer gerekli tedbirleri ivedilikle almalıdır" dedi.

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Kaynak: DHA

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