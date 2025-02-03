Deprem ve Yapı Bilimi Günleri İzmir'de - Son Dakika
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Deprem ve Yapı Bilimi Günleri İzmir'de

Deprem ve Yapı Bilimi Günleri İzmir\'de

İzmir'de düzenlenen etkinlikte deprem hazırlıkları ve yapı güvenliği tartışıldı.

03.02.2025 16:46
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından "Deprem ve Yapı Bilimi Günleri" programı gerçekleştirildi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, depreme hazırlık için bir an önce adım atılması gerektiğini ifade etti.

2020 İzmir depreminde Karşıyaka belediye başkanı olduğunu dile getiren Tugay, "Birçok insan hayatını kaybetti. Bu durum, yeterli önlemlerin alınmadığı gerçeğiyle bizi yüzleştiriyor. Ben ve ekibim çözüm üretmek için çalışacağız, bahanelere sığınmayacağız. Yakın zamanda Bayraklı ve Bornova'da belirlenen riskli binaların, riskli durumdan kurtulması için gereken süreci başlatıyoruz." diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna ise Türkiye'nin dünyanın en aktif deprem kuşakları arasında yer aldığını vurguladı.

Yapı güvenliği ve depreme dirençli şehirler konusunda hazırlıkların bir an önce yerine getirilmesinin şart olduğunu ifade eden Suna, "Mevzuattaki eksikliklerin düzenlenmesi, buna göre yapıların deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesi, denetim mekanizmaların etkin çalıştırılması, kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi gerekiyor." dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak da yıkıcı depremler karşısında bilime kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Programda; dirençli kentler oluşturulması, binaların depreme dayanıklılığının belirlenmesi ve deprem mühendisliğiyle ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem ve Yapı Bilimi Günleri İzmir'de - Son Dakika

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