Depremde kaybolan kadının cenazesi yanlışlıkla toprağa verildi - Son Dakika
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Depremde kaybolan kadının cenazesi yanlışlıkla toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan Fikriye Aybüke Körük'ün cenazesi DNA testi sonucu yanlışlıkla toprağa verildiği ortaya çıktı. Kızının hayatta olduğuna inanan anne, yeniden DNA testi yapılması için savcılığa başvurdu.

10.06.2024 09:48
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi enkazından yaralı çıkarılıp İzmir'e götürüldüğü öne sürülen Fikriye Aybüke Körük'ün (26) DNA eşleşmesi sonucu, cenazesi Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'ndan çıktı. Kızının cenazesini buradan alıp, memleketi Adana'ya götürerek toprağa veren Fadime Gökçe (56), bir karışıklık olmuş olabileceğini belirtip, yeniden DNA testi yapılması için savcılığa başvurdu.

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin B Blok'taki dairesinde eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kaldı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Çalışmaların 6'ncı gününde damadının cenazesi çıkarılırken, kızına ait bir iz bulunamadı.

İZMİR'E SEVK EDİLMİŞ

10 gün boyunca enkazın başında bekleyen Fadime Gökçe, enkazda bodrum katına inilmesine rağmen kızına ulaşılamayınca polise gidip, kayıp başvurusunda bulunmak istedi. Ancak kendisine 5-10 gün sonra başvuru yapması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Adana'ya dönen Fadime Gökçe, 20 Şubat'ta DNA örneği verip, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Fikriye Aybüke Körük'ün, depremin ikinci gününde İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirlendi.

467 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

10 Şubat'ta hastaneye giriş yaptığı öğrenilen Körük, burada iddiaya göre; ayakta tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldı. İzmir'e gelen Gökçe, kızını burada da bulamadı. Hastaneye getirilişinin üzerinden 467 gün sonra haber geldi. Savcılıktan aranan Fadime Gökçe'ye, verdiği DNA örneğinin Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda toprağa verilen genç kadınla eşleştiği belirtildi. Cenazeyi buradan alan Gökçe, memleketine götürüp, Adana Kabasakal Mezarlığı'nda annesinin yanında defnetti.

'GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN'

Buna karşın Fadime Gökçe, teslim alıp annesinin yanına defnettiği genç kadının kızı olduğuna inanamadığını belirtip, "Bu kişiyi, bir kadın, 'kendi kızı' diye teşhis edip, toprağa veriyor. İnsan tanımadığı birini teşhis eder mi? Kızımı saçından bile tanırım. Ölümünden sonra bir fotoğraf bile çekilmemiş, görmedim. Bir karışıklık da olmuş olabilir. Bu nedenle tekrar savcılığa başvurduk. DNA testi yapılsın, gerçek ortaya çıksın" dedi.

'BİZE YİNE BAYRAM YOK'

Kızının hayatta olduğuna inandığını belirten Gökçe, bayrama hüzünlü girdiğini söyledi. Gökçe, "Geçenlerde ciğerlerime su dolduğu için hastanelik oldum. Entübe edildim. Adeta ölüp, tekrar dirildim. Kafamdaki şüpheleri silmem için DNA testi yapılmasına izin verilmesini talep ediyorum. Her zamanki gibi yine bize bayram yok. Dağlar sanki üzerime devriliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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