Depremi Aşan Umut: Hüsne Özükınacı\'nın Hikayesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde enkazda kalması nedeniyle sağ bacağı ampute edilen 42 yaşındaki Hüsne Özükınacı, yaşadığı kötü günleri eşi ve iki evladıyla vakit geçirerek unutmaya çalışıyor.

Özükınacı ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katındaki evlerinde yakalandı.

Baba Kenan (51) ile çocuklar Kuzey (4) ve Kaan Tuna'nın (8) kurtulduğu enkazdan 48 saat sonra yaralı kurtarılan anne Hüsne Özükınacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi sırasında sağ bacağı diz altından ampute edilen Özükınacı, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Özükınacı ve ailesi, depremin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki İGSAŞ Yaşam Kent'teki konteynere taşındı.

Yaşadığı zor günleri ailesinin desteğiyle unutmaya çalışan Özükınacı, oğullarının geleceğe hazırlanması için çaba sarf ediyor.

Ev alma hayali deprem nedeniyle yarım kaldı

Hüsne Özükınacı, AA muhabirine, deprem gecesinde gürültüye uyandığını söyledi.

Özükınacı, "Enkazdayken hep çocuklarımı düşündüm. Üç gün boyunca zindan gibi karanlıktaydım ama çocuklarım kurtulduğu için dünyalar benim olmuştu." dedi.

Ev satın alma hayalinin deprem nedeniyle yarım kaldığını ifade eden Özükınacı, "Ev almak için eşimle gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyorduk ama maalesef olmadı. Bulaşık makinesinin içine sakladığım 150 bin liramız vardı. Kalan 50 bin liramız için kredi çekip ev almayı düşünüyorduk. Paramız enkazda kaldı. Tek isteğim evlatlarıma sıcak yuva sağlamaktı." diye konuştu.

Bacağındaki engele rağmen hayattan kopmadığını anlatan Özükınacı, "Elhamdülillah yeni hayata başladık. Onca sıkıntıma rağmen çok şükür iki çocuğumla ilgilenmeye çalışıyorum. Allah razı olsun eşim de ilgileniyor. Çok şükür Rabb'ime, bundan aşağı düşürmesin. Çocuklarımı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Evlatlarımla hayata sımsıkı sarıldım"

Özükınacı, Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılarak huzur bulduğunu belirterek, "En çok Kur'an-ı Kerim'le teselli buluyorum. Kur'an ve evlatlarımla hayata sımsıkı sarıldım. Tekrardan hayatımıza devam ediyoruz." dedi.

Anneler Günü'nü çocuklarıyla geçirdiği için şanslı olduğunu vurgulayan Özükınacı, tüm annelerin gününü kutladı.