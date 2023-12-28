 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremin çocukları robotik kodlamada dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin çocukları robotik kodlamada dünya üçüncüsü oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden katılan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, dünya çapında düzenlenen robot yazılımı yarışmasında üçüncülük elde etti. Depremlerin vurduğu Hatay'da çalışmalara ara vermeyen öğrenciler, 23 farklı ülkeden katılan takımlar arasında büyük bir başarı elde etti. Öğrenciler, yaşadıkları zorluklara rağmen dünya finallerine hazırlanarak ülkelerini temsil etmenin gururunu yaşadılar.

Depremin çocukları robotik kodlamada dünya üçüncüsü oldu
28.12.2023 - 00:19,
Abone Ol

Depremin çocukları robotik kodlamada dünya üçüncüsü oldu

HATAY - Dünya çapında online olarak düzenlenen robot yazılımı yarışmasına Hatay'ın Dörtyol ilçesinden katılan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, dünya üçüncülüğünü elde etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalara ara vermeyen Dörtyol ilçesi Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, 23 farklı ülkeden 24 takımın yer aldığı robotik kodlama yarışmasına katıldı. Online olarak düzenlenen 'Riders Robotics League World Cup' biniciler robotik ligi dünya kupasına Hataylı öğrenciler; Ahmet Furkan Selimli, Furkan Tayyar Çetin ve Ömer Ziya Ulusoy damga vurdu. Başarılı öğrenciler, büyük bir başarı elde ederek dünya üçüncüsü oldular. Payas Stem Merkezi mentörü Cem Kağar ve okulda görevli danışman öğretmeni Ayşenur Kavsak tarafından organize edilen öğrenciler, okullarını ve ülkelerini dünya finalinde temsil etmenin gururunu yaşadılar.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Furkan Tayyar Çetin robotik ligi dünya finallerine katılma hakkı kazandıklarını ancak yaşadıkları deprem nedeniyle zor zamanlar atlattıklarını, dünya şampiyonasına kendisi ve 2 arkadaşı ile birlikte zorlu şartlarda hazırlandıklarını belirterek, katıldıkları yarışmada dünya üçüncüsü olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Yarışmaya 7 günlük bir çalışma süreci ile hazırlandıklarını vurgulayan Ahmet Furkan Selimli, "Bu süreçte yaşadığımız depremlerin de etkisi ile birçok arkadaşımız başka illere gitmek zorunda kaldı. Biz bu yarışmaya burada 3 arkadaş olarak hazırlandık, yarışma süresince birçok yeni şeyler de öğrendik. Bu yarışmada ülkemizi yurt dışında temsil ederek dünya 3.'sü olduk. Bu süreçte okul müdürümüz, öğretmenimiz ve ailelerimiz bizlere destek vererek yanımızda oldular" şeklinde konuştu.

Ömer Ziya Ulusoy ise bundan sonraki hedeflerinin yarışmalarda dünya birinciliği ile eğitim gördükleri okullarında robotik kodlama alanındaki başarı bayrağını diğer öğrencilere teslim etmek olduğunu belirtti.

Okul müdürü Ferhat Yahşi, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Dünya çapında yapılan yarışmaya katılan öğrencilerimiz takım halinde dünya 3.'sü oldu. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu başarılarından dolayı ve okulumuzu ve ülkemizi yurtdışında temsil ederek üçüncülük başarıları nedeniyle kendilerini kutluyorum. Yaşadığımız deprem çalışmalarımızı olumsuz etkiledi, başka illere gitmek durumunda kalan öğrencilerimiz de oldu. Ama kalan öğrencilerimiz yarışma gece gündüz demeden çalışarak hazırlandılar. 7 gün süren bu yarışmada olağanüstü bir çaba gösterdiler. Öğretmenlerimizin, idaremizin, velilerimizin de desteği ile öğrencilerimiz gurur verici bir sonuç elde etti. Amacımız dünya birinciliği elde etmek, geleceğin mesleği olan kodlama alanında çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor" dedi.

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy öğrencilere başarılarından dolayı belgelerini vererek tebrik etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Süleyman Demirel, Dörtyol, Dünya, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin çocukları robotik kodlamada dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 01:29:14. #1.11#
SON DAKİKA: Depremin çocukları robotik kodlamada dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement