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Depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yapılan evin anahtarı teslim edildi - Son Dakika
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Depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yapılan evin anahtarı teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan evin anahtarını aileye teslim etti. Yayladağı Belediyesi tarafından yapılan çelik yapılı köy tipi afet konutu tamamlandıktan sonra Bakan Yardımcısı Gürgen ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman tarafından incelemelerde bulunuldu. Gürgen, evin anahtarını sahibine teslim ederek, sağlık, mutluluk ve huzur içinde oturmalarını temenni etti. Ardından Kültür Merkezi'nde vatandaşların soruları cevaplandırıldı.

Depremlerden etkilenen Hatay\'ın Yayladağı ilçesinde yapılan evin anahtarı teslim edildi
30.12.2023 - 18:03,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan evin anahtarını aileye teslim etti.

Leylekli Mahallesi'nde, yerinde dönüşüm kapsamında 18 Kasım'da Yayladağı Belediyesince yapımına başlanan çelik yapılı köy tipi afet konutu tamamlandı.

Bakan Yardımcısı Gürgen ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yapımı tamamlanan Ali Kunduz'a ait konutta incelemelerde bulundu.

Gürgen, evin anahtarını Kunduz'a teslim ederek, sağlık, mutluluk ve huzur içinde oturmaları temennisinde bulundu.

Ardından Kültür Merkezine geçen Bakan Yardımcısı Gürgen ve beraberindekiler burada vatandaşların ağır, orta hasarlı binalar ile yerinde dönüşüm konularındaki sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: AA
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