Depremlerden etkilenen Hatay\'ın Yayladağı ilçesinde yapılan evin anahtarı teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan evin anahtarını aileye teslim etti.

Leylekli Mahallesi'nde, yerinde dönüşüm kapsamında 18 Kasım'da Yayladağı Belediyesince yapımına başlanan çelik yapılı köy tipi afet konutu tamamlandı.

Bakan Yardımcısı Gürgen ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yapımı tamamlanan Ali Kunduz'a ait konutta incelemelerde bulundu.

Gürgen, evin anahtarını Kunduz'a teslim ederek, sağlık, mutluluk ve huzur içinde oturmaları temennisinde bulundu.

Ardından Kültür Merkezine geçen Bakan Yardımcısı Gürgen ve beraberindekiler burada vatandaşların ağır, orta hasarlı binalar ile yerinde dönüşüm konularındaki sorularını cevaplandırdı.