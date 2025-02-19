Derbi Maçını Yabancı Hakem Yönetecek

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(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat'ta oynanacak derbi maçını yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da basın toplantısı düzenledi. Başkan Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini duyurdu. Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız."