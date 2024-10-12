Derecik'te şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Derecik'te şehitler için mevlit okutuldu

Derecik\'te şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

12.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede düzenlenen programda okunan mevlidin ardından tüm şehitler için dua edildi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Anne karnında katledilen şehit bebeğimiz Beyaz'ı, kadınlarımızı, gencecik fidanlarımızı asla unutmayacağız. Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Çelik, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve milletin birlik, beraberliğini pekiştirmek amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Gelişen-Koryürek köyü yolundaki asfalt çalışmalarını inceleyen Çelik, yolun kısa sürede tamamlanarak yöre sakinlerinin hizmetine sunulması için talimat verdi.

Köylülerle de bir araya gelerek taleplerini dinleyen Çelik, vatandaşlarla uzun uzun muhabbet ettiklerini, bölgede üretilen nar, incir ve üzümü tatma imkanı bulduklarını belirtti.

Çelik, "Hakkari deyince algılarda değişiklik var ama şunu bilmek lazım, Derecik, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimiz iklim olarak Hakkari merkez ve Yüksekova'ya göre farklılık gösteriyor. Buralarda nar, incir, üzüm gibi daha sıcak iklim bitkilerini de rahatlıkla görebiliyoruz. Çok da lezzetli. Herkesi Derecik'te incir yemeye bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Valilik, Derecik, hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derecik'te şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika


19:01 ’Çözüm Süreci’ tartışmalarına Destici’den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz
18:11 Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var
17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
07:11 İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi
01:47 Yalova’da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi Yalova'da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 19:35:25. #1.12#
SON DAKİKA: Derecik'te şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.