Derik Zeytininde Hasat Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Derik Zeytininde Hasat Başladı

Derik Zeytininde Hasat Başladı

Mardin'in Derik ilçesinde coğrafi işaretli zeytin hasadı başladı, bu yıl 1500 ton rekolte bekleniyor.

14.10.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Derik ilçesinin sembolü olan, 15 bin dekarlık alanda yaklaşık 500 bin ağaçtan üretilen coğrafi işaret tescilli, uluslararası kalite yarışmalarından ödül alan, 10'dan fazla çeşidi bulunan zeytinin hasadına başlandı.

Mardin'de kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması'nda altın, 2020'da Londra'da düzenlenen Uluslararası Kalite Yarışması'nda bronz, Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda da gümüş ödül alan zeytinyağının, ham maddesi Derik zeytininin hasadı başladı. İlçenin sembolü haline gelen ve coğrafi işaret belgesi de alan Derik zeytininin halhali olmak üzere zoncik, güleki, kejik, mavi, gurseki, melebeli, ağliş, belloti, malkabazi gibi 10'u aşkın çeşidinden zeytinyağı üretiliyor. 15 bin dekar alanda 500 bin ağaçta üretilen ve geçen yıl 2 bin ton rekolte veren Derik zeytininin bu yıl bin 500 ton rekolte vermesi bekleniyor.

'DÜNYADA KALİTE YAPMIŞ BİR ZEYTİNE SAHİBİZ'

Zeytin üreticisi Osman Dağ, Derik zeytininin daha iyi tanıtılmasını istediklerini belirterek, "Zeytin üreticisiyim. Zeytin çeşitlerimiz çoktur. Dünyada kalite yapmış bir zeytine sahibiz. Buna herkesin el atıp, el birliğiyle zeytinlerimizi dünyada daha da iyi tanıtılmasını istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde zeytin toplamaya geliyoruz, akşam saat 5-6'ya kadar devam ediyoruz. Fiyatlarımız da düşüktür, işçilerimizin parasını bile zor çıkartıyoruz" dedi.

Fadıl Dağ ise sabah erken saatlerde zeytin toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Akşama kadar topluyoruz. Sonra sattıklarımızı satıyoruz. Satmadıklarımızı kendimiz bidonlara koyup, tatlandırma haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Ekonomi, Zeytin, Mardin, Güncel, Turizm, Tarım, Derik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derik Zeytininde Hasat Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Derik Zeytininde Hasat Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.