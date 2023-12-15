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Derince'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Derince'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Derince\'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
15.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:28
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'ta dün tartışma sonucu evinde bıçakla yaraladığı Vedat B'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki evinde Vedat B. (36) ile arkadaşı E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Vedat B, bıçakla göğsünden yaralanmıştı. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A'yı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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