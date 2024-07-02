DESKON Genel Başkanı: Fakir, yoksul vatandaş düşmanı bunlar

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(ANKARA) - Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, "1 Ocak- 30 Haziran arası enflasyon düşük görünsün diye tüm okkalı zamları 1 Temmuz'a bıraktılar. Fakir, yoksul vatandaş düşmanı bunlar. Eskiden Robin Hood vardı, zenginden alıp fakire verirdi. İktidar tam tersini yapıyor. Bunlar çakma Robin Hood. Emekçi ve emekli düşmanı iktidar fakirden, memurdan, işçiden, emekliden alıp beşli çeteye veriyor" açıklamasını yaptı.

DESKON Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye'deki ekonomik krize, asgari ücretin artmamasına yönelik yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Tüm emekçiler ve emekliler 31 Mart'ta ortaya koydukları iradeyi daha güçlü bir şekilde ortaklaştırarak hem Saray'da kurulan hesapları hem de muhalefet cephesindeki işbirlikçileri, aymazları saf dışı ederek siyasete ciddi bir balans ayarı vermelidir. Aksi takdirde çok karanlık günler bizi bekliyor. Muhalefet iki yıldan önce erken seçim olmaz diyor. Milletvekilleri emekliliği hak edemeyecekleri için istemezlermiş. Bu zihniyet emekliliği de milletvekilliğini de hak etmiyor. Bu büyük bir vebal ve küstahlıktır. Ey muhalefet bu iş yarına kalır da yanınıza kalmaz. Aklınızı başınıza alın.

"İktidarıyla, ittifakçısıyla ve de muhalefetiyle el ele verip ülkeyi uçurumdan yuvarladılar"

Emeklinin maaşı çay simit hesabına bile yetmiyor. Birisi 'Başardık' diyor. Neyi başarmışlar? Ülkeyi gri listeye sokan da siz memleketi batıran da siz. Her şeyi mahvettiler, yediler, bitirdiler. İktidarıyla, ittifakçısıyla ve de muhalefetiyle el ele verip ülkeyi uçurumdan yuvarladılar. Asgari ücretlisini, emeklisini aç bırakıp hiçbir şey yokmuş gibi 280 bin TL'lik maaşlarını almaya devam eden ve el kaldırıp el indirip hala o koltuklarda oturan milletvekillerini kınıyorum. Bu nasıl milletin vekilliğidir, bu nasıl bir pişkinlik ve sorumsuzluktur? 'Asgari ücrete zam yok' diyen Çalışma Bakanı Işıkhan Temmuz'da 29 bin TL, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 49 bin TL zam alacak. 17 bin TL alan işçiye, 10 bin TL alan emekliye yıl sonuna kadar zam yok.

"Fakir, yoksul vatandaş düşmanı bunlar"

Adalet bunun neresinde? Adalet AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sadece adında var. Artık Türkiye'de hayat 10 bin liraya 1 akşam yemeği yiyen iktidar parazitleriyle 10 bin liraya 1 ay geçinen gariban milyonlar arasında yaşanıyor. İktidar ve ittifakçısı 'fakir fukara' yerine 'vezir vüzera' ya hizmet ediyor. 1 Ocak- 30 Haziran arası enflasyon düşük görünsün diye tüm okkalı zamları 1 Temmuz'a bıraktılar. Fakir, yoksul vatandaş düşmanı bunlar. Eskiden Robin Hood vardı, zenginden alıp fakire verirdi. İktidar tam tersini yapıyor. Bunlar çakma Robin Hood, naylon Robin Hood bunlar. Emekçi ve emekli düşmanı iktidar fakirden, memurdan, işçiden, emekliden alıp beşli çeteye veriyor. Üstüne üstlük vergi affı, teşvik, sıfır faizli kredi ile zenginliklerine zenginlik katıyor. Vatandaşını açlığa, adaletsizliğe mahkum eden siyaset bedel ödemeli ve defolup gitmelidir. AKP iktidarı döneminde ücretli çalışanların ve emeklilerinin ortalama ücretleri; yakacak, gıda, beslenme, kira-konut, sağlık ve ulaşım gibi zorunlu ve vazgeçilmez giderlere oranla yüzde 241 eksilmiştir. Hükümetçe her yıl açıklanan 'Yüzde 7, yüzdee 8 büyüdük' gibi maval okumalarına rağmen bu büyüme oranlarının ücretli çalışanlar ile emeklilerine yansıtılmamıştır ki bunlarında hesaba katarsak aradaki fark yüzde 412'ye yaklaşıyor.

"İnsanlarımızın yüzde 34'ü açlık, yüzde 43'ü de yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

Bir emekli ailesi 10 bin TL maaşla çadırda yaşasa, battaniyelere sarılarak ısınsa, başkalarının verdiği giyeceklerle yetinse, çocuklarını okula göndermese, hastalanmasa, iş yerine yürüyerek gidip-gelse, internet, telefon gibi haberleşme ihtiyaçlarını tamamen kısıtlasa, temizlik malzemesi kullanmasa aldığı ücret karnını doyurmaya yetmiyor. Asgari ücretli vatandaşlarımıza verilen ücret, sefalet ücreti bile değildir. İnsanlarımızın yüzde 34'ü açlık, yüzde 43'ü de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İnsanlar gittikçe artan bir umutsuzluk içinde ve hayata küsmüş durumda. Türkiye yoksulluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun ve torpilin despotik girdabında can çekişiyor.

"Gençlik tükenmişlik sendromu yaşamakta"

Dünyanın son çeyrek yüzyıldır elde ettiği refah ve gelişmeler ışığında; iktidarın 22 yıl önce devraldığı ekonomik ve sosyal fotoğrafı, uyguladığı 'Sakar politikalarla' memur ve işçisini tanınmaz hale getirmiştir. Gençleri yalnızca işsizliğe ve sefalete mahküm etmekle kalmamış, yaşama küstürmüştür. İktidarın çalışanların sofrasında yarattığı tahribatın boyutu doğal bir musibet olan 'tsunami' boyutundan daha beter olmuştur. İzlenen yanlış, çapsız eğitim, gençlik ve kültür politikaları nedeniyle gençlik tükenmişlik sendromu yaşamakta ve kurtuluşu yurtdışına kapağı atmakta görmektedir."