Despina Vandi, Türk Bayrağı ve Atatürk Posterinin Sahneye Asılmasını İsteyince Konserden Vazgeçti

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TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), İzmir'in çeşme ilçesinde düzenlenen yardım gecesinde Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin Türk bayrağı ve Atatürk posteri olduğu gerekçesiyle sahneye çıkmadığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Despina Vandi bu konudaki değiştirilmez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi" denildi.

TEV İzmir Şubesi öncülüğünde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, geliri öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere, Yunan sanatçı Despina Vandi'nin sahneye çıkacağı konser düzenlendi. Konser öncesinde Vandi, sahnedeki Atatürk portresi ve Türk bayrağının indirilmesini istedi. Ancak, isteği yerine getirilmeyen Vandi, konsere çıkmadı.

Bunun üzerine sahneye çıkıp açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Hanımefendi, ivedilikle bu şehrin sınırlarını sakinlik ve sükunetle terk etsin. Dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş ve onun sembolü olan bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez" dedi.

Konuyla ilgili Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "17 Temmuz akşamı İzmir Çeşme'de sanatçı Despina Vandi'nin sahne almasını planladığımız yardım konserinde, dahlimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz. Eğitimde fırsat eşitliği adına destekçilerimizin katkıları ile düzenlenen etkinliklerde Türk bayrağımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vakfımızın posterini aynı düzende ve titizlikle sergiliyoruz. Despina Vandi bu konudaki değiştirilmez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi. Bu kararın ardından iki komşu ülkenin sanatının icra edildiği güzel bir gece olmasını hayal ettiğimiz konserimizde yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyor, yanımızda olan tüm misafir ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.