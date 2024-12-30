Destici'den İmralı görüşmesine tepki - Son Dakika
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Destici'den İmralı görüşmesine tepki

BBP Başkanı Destici, DEM Parti'nin İmralı görüşmesini eleştirerek yeni bir çözüm sürecine karşı çıktı.

30.12.2024 16:17
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(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesine ilişkin olarak, "Yeni bir 'Çözüm Süreci', terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır" dedi.

DEM Parti Heyeti, İmralı'da bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yüz yüze görüştü. BBP Genel Başkanı Destici,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"PKK nın siyasi uzantısı DEM'in İmralı'da terörist başını ziyaret ettikten sonra yapılan açıklama ve akabinde siyasi partileri ziyaret edeceklerini ifade etmeleri, İmralı canisinin silah bırakma çağrısı için birtakım taleplerde bulunduğunu ve şartlar öne sürdüğünü göstermektedir. Öncelikle bu yeni bir pazarlık süreci demektir ve kesinlikle kabul edilemez. Bu vesileyle bir kez daha niyetlerinin halis olmadığı da bölücülükten vazgeçmedikleri de açığa çıkmıştır.

"Bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır"

Bazı köşe yazarlarının işi daha ileri bir noktaya taşıyarak 'Madem Sednaya Hapishanesindekiler serbest bırakıldı, Silivri ve Edirne'dekiler de serbest bırakılsın' türünden şımarıklıkları, konunun nereye evrilebileceğinin işaretleridir. Bu sebeple bu süreç başlamadan behemehal sonlandırılmalı teröre, teröristlere ve onların uzantılarına meşruiyet kazandırılmamalıdır. PKK; 40 yılı aşan süre devam eden ihaneti süresinde, küresel emperyalist güçlerden aldığı sınırsız desteğe ve Türkiye'nin terörle mücadeleyle ilgili yaptığı sayısız yanlışa rağmen can çekişiyor. Yeni bir 'Çözüm Süreci', terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır.

"Türkiye Cumhuriyeti o terör artıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yok edeceğini açıkça ifade etmeli"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkese söyleyecek sözü ve yetecek gücü vardır:  Türkiye Cumhuriyeti, PKK'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir çivi bile sökemeyeceği, baş kaldıranların başının koparılacağı; ABD'ye, sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurdurmayacağı, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir operasyonu gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, bu amaç için terörü yöntem olarak kullanmaktan vazgeçmezse bunun bedelini ödeyeceği; Irak ve Suriye'ye, sınırları içindeki PKK unsurlarıyla mücadele etmezlerse o terör artıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yok edeceği; içimizdeki terör unsurlarına ise hukuku uygulayacağını açıkça ifade etmelidir."

Kaynak: ANKA

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