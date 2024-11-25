Dev İstanbul Eseri Kadıköy\'de Sergileniyor

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Ressam Alev Özas'ın 50 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki "Dev İstanbul" eseri, Alan Kadıköy'de ziyarete açıldı.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Özas, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 2023'te yaptığı eseri, 100 günde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sanatçı Özas'ın yaklaşık 100 günde eseri tamamladığını belirterek, "Biz de kültür ve sanatın başkenti olarak dedik ki, 'Bu eseri Kadıköy'de sergilemekten mutluluk ve onur duyarız'. 8 Aralık'a kadar Alan Kadıköy'de bu güzel silüeti ve diğer eserleri lütfen görünüz." ifadelerini kullandı.

Ressam Alev Özas da Cumhuriyetin 100. yılı için eseri yaptığını aktararak, "Atamıza bir armağan olsun demiştim. Bir kadın ressam olarak 50 metrelik İstanbul panoramik eserini bitirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na "100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi" kategorisinde aday olan eserin rekor tescili için süreci devam ediyor.