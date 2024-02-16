DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Türkiye\'deki Maden İzinleri Cumhurbaşkanlığında Veriliyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir televizyon programında " Türkiye'deki madenlerle alakalı tüm izinler, ruhsatlar... Tamamı Cumhurbaşkanlığında, külliyede veriliyor bu izinler. Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde bu yetki bakanlıktan alındı, o zaman Başbakanlığa daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanlığına alındı. Türkiye'de madenle ilgili bir işiniz varsa mutlaka Külliye'de birilerini tanımak zorundasınız" açıklamasını yaptı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Flash TV'de katıldığı bir programda ekonomiye ve ülke gündemine dair açıklamalar yaptı. Babacan, şunları dile getirdi:
"ERDOĞAN BU ÜLKENİN SORUNLARINI ÇÖZME KAPASİTESİNİ KAYBETTİ, KOSKOCA ÜLKENİN İTİBARI 5 PARALIK OLUYOR"
"Dedik ki ilk 6 ayda Türkiye'deki bütün kurumları ayağa kaldırırız. Ekonomi ile ilgili kurumları 3 ayda ayağa kaldırırız ama tüm kurumsal yapıyı ayağa kaldırmamız da 6 ay sürer. Enflasyonu tek haneye indirmemiz en fazla 2 yıldır çünkü daha önce yaptık. 34 yıldır yüksek seyreden enflasyonu ben ekonominin başındayken sağlam bir kadro ile 2 yılda tek haneye düşürdük ve uzun yıllar da tek hanede gitti. Enflasyonu tek haneye indirdiğimiz dönemde dünyada petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıktı. Petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıktığı dönemde biz enflasyonu tek haneye indirdik ve orada tuttuk. Bütün bunu dürüst ve ehil kadroyla, sağlam kurumsal yapılarla yaptık. Bizim inancımızda Nass'ın ayrı bir yeri vardır ama biz bunu siyasi amaçla istismar edenlerden değiliz. Şu andaki iktidarın en önemli varlık sebebi insanların temiz inançlarını sömürmek, istismar etmek. Erdoğan şunu çıksın bir açıklasın ya; seçimden önce Nass var tabii ki faiz inecek derken ve faizi yüzde 8,5'a indirip öyle seçime giderken seçimden sonra 8 ayda 8 kere niye faizi artırdığını bir açıklasın. Artık Erdoğan bu ülkenin sorunlarını çözme kapasitesini kaybetti, olmuyor, ülkeye sürekli yalpa yaptırıyor, bu koskoca ülkenin itibarı 5 paralık oluyor.
"TÜRKİYE'DEKİ MADENLERLE ALAKALI TÜM İZİN VE RUHSAT YETKİSİ CUMHURBAŞKANLIĞINDA"
Türkiye'deki madenlerle alakalı tüm izinler, ruhsatlar... Tamamı Cumhurbaşkanlığında, külliyede veriliyor bu izinler. Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde bu yetki bakanlıktan alındı, o zaman Başbakanlığa daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanlığına alındı. Türkiye'de madenle ilgili bir işiniz varsa mutlaka Külliye'de birilerini tanımak zorundasınız. Bunu unutmamak lazım, bakanlar, kurumlar falan gündemde ama asıl ruhsat Külliye'nin onayı olmadan mümkün değil yürümüyor o işler."
Son Dakika › Güncel › DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Türkiye'deki Maden İzinleri Cumhurbaşkanlığında Veriliyor - Son Dakika
Yapılan son ankette halkın tepkisine rağmen CHP tarafından yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a desteğin yüzde 25'e kadar düştüğü görüldü. Anı ankette AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ise yüzde 42'lik kesimin desteğini aldı.
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filminin galası yapıldı. Film, Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna olan dönemi anlatıyor.
Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı. Taksideki kameraya yansıyan ifadeleri kullanmadığını ve görüntülerle oynandığını iddia eden tutuklu sanık Aysal, mahkeme başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusuna "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum" yanıtını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarına ve tek rakamlı enflasyona ulaşmayı amaçladığının altını çizerek "2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız, yolculuk başlamış durumda" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?