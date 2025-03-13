Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Sayın Erdoğan Tekrar Adaylık Peşinde Falan Koşmamalı" - Son Dakika
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Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Sayın Erdoğan Tekrar Adaylık Peşinde Falan Koşmamalı"

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini belirterek, "Güzel bir dönüşümle, tatlı bir dönüşümle kendinden sonrakiler için ya da kendinden sonraki iktidar için artık insanların önünü açmalı" dedi. Babacan, AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında cumhurbaşkanlığı yapabilecek 4-5 isim bile olmadığını söyledi.

13.03.2025 11:57
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini belirterek, "Güzel bir dönüşümle, tatlı bir dönüşümle kendinden sonrakiler için ya da kendinden sonraki iktidar için artık insanların önünü açmalı" dedi. Babacan, AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında cumhurbaşkanlığı yapabilecek 4-5 isim bile olmadığını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan'ın, yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarının hatırlatılması üzerine Babacan, şöyle konuştu:

"Ülkenin bütün yetkisini elinde toplayan bir insanın bir süre sonra yani hukuku kenara bırakacağı, kendi şahsi eğilimleriyle ülkeyi yönetmeye başlayacağı, hukuku dinlemeye başlayacağı o kadar bariz ki. Buraya geleceği işin o kadar belliydi ki. Onun için diyoruz ki artık Sayın Erdoğan tekrar adaylık peşinde falan koşmamalı, olmamalı yani. Gerek yok. Güzel bir dönüşümle, tatlı bir dönüşümle kendinden sonrakiler için ya da kendinden sonraki iktidar için artık insanların önünü açmalı. Bakın koskoca Türkiye ya. Şu anda AK Parti sisteminde Sayın Erdoğan'dan başka ya o olmazsa bak şu da cumhurbaşkanlığını iyi yapar, şu da yapar, şu da yapar diye 4-5 tane isim sayabilir misiniz? Böyle bir şey var mı? 22 yıl sonra gelmesi gereken nokta bu muydu? 22 yıl sonra AK Parti'nin Sayın Erdoğan'dan sonra en az 10 tane böyle sağlam insanlarının olması lazım. Bak bu olmazsa o, olmazsa o. Bu ülkenin sigortasıdır aynı zamanda."

"Artık siyasi ayak oyunlarına gerek yok"

Ali Babacan, Erdoğan sonrası için oğlu Bilal Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isimlerinin konuşulduğunun belirtilmesi üzerine de bunların başka alternatifler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada olması gereken aslında tekrar adaylık peşinde koşacağına kendisinin artık bir kenarda olduğu ama düzgün yönetilen bir Türkiye, ileriye doğru yükselen bir Türkiye, artık bunun planlamasını yapması lazım Sayın Erdoğan'ın. Yani böyle siyasi ayak oyunları, işte 'bu bana rakip olur onun ayağını nasıl kaydırayım, şunu davayla nasıl durdurayım' falan filan gerek yok bunlara. Yani artık 'ben belli bir yaşa geldim, ülke için iyi şeyler yaptım.' Bize göre yanlış şeyler de yaptı tamam ama artık bundan sonra ben daha sağken, hayattayken bu ülkenin başkaları tarafından da yönetebileceğini bir göreyim' demesi lazım.

"Biz eskisi kadar görüşmüyoruz. Samimi değiliz"

"Neden yapmıyor peki? Bunu zaten söylüyor, yani bırakamıyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan?" sorusuna da Babacan, "Kendisine sormak lazım. Biz eskisi kadar görüşmüyoruz. Samimi değiliz. Yani yapmadığını biliyoruz ama niçin nedenini kendisine sormak lazım" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: 'Sayın Erdoğan Tekrar Adaylık Peşinde Falan Koşmamalı' - Son Dakika

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