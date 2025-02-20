DEVA Partisi'nden AK Parti'ye Eleştiri

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, partisinin AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilmemesine ilişkin olarak, AK Parti'nin ayrımcı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Toplumu ayrıştırarak, ötekileştirerek, korkutarak hukuksuz iktidarlarının devamını sağlıyorlar. Bizi davet edip etmemelerini çok önemsemiyoruz. Bu durum demokrasi açısından, ülkeyi yöneten iktidar açısından bir ayıptır, bu iktidarın acziyetidir" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Edinilen bilgiye göre, BBP, CHP, DSP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi kongreye davet edilirken, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DEM Parti ise kongreye davet edilmedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, konuya ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Şahin, şunları kaydetti:

"Biz, 9 Mart itibariyle kuruluşumuzun beşinci yılını tamamlayacağız. Hiçbir bayramda, hiçbir etkinliklerine bizleri davet etmiyorlar. Aslında bakarsanız bu bizim eksikliğimiz değil AK Parti'nin kendi ayıbıdır. Demokrasiye olan bakış açıları... Bayram ziyaretlerine bile yansıttıkları ayrımcılık nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduklarının göstergesidir. Toplumu ayrıştırarak, ötekileştirerek, korkutarak hukuksuz iktidarlarının devamını sağlıyorlar. Bizi davet edip etmemelerini çok önemsemiyoruz. Bu iktidarın acziyetidir. Çünkü ülkeyi yöneten bir siyasi partinin kongresi ve parlamentoda temsil edilen bir kısım siyasi partiler arasında DEVA Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni ve DEM Partisi'ni ayrıştırmak suretiyle davetler gerçekleştiriyor. 2024'e kadar Saadet Partisi'yle benzer bir münasebet kurmuyorlardı. Bu sefer onlara davette bulunmuşlar. Bu durum demokrasi açısından, ülkeyi yöneten iktidar açısından bir ayıptır. Onların bizi kongreye davet etmeyişini eksiklik olarak görmüyoruz. Demek ki haklı bir noktada, bu ülkede demokrasiden nasibini almamış bir yapının karşısında sağlam bir yerde sağlam bir duruş sergilediğimiz kanaati bizde hasıl oluyor. Hayırlısı olsun."