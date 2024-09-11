DEVA ve Gelecek Partisi Birleşme Görüşmeleri Yapıyor

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ile birleşmek ya da TBMM'de grup kurmak için görüşme yaptıklarını açıkladı. Babacan, "Gelecek Partisi ile iki parti acaba birleşebilir mi diye bir görüşme trafiğimiz var şu anda. ya da birleşme olur, bir grup olur, ama bu grup orada kalmamalı, Meclis'ten başka siyasi partiden arkadaşları da dahil ederek, çok daha güçlü ve yeni bir grup, sadece iki parti birleşmesi değil de onun da ötesinde bir grup oluşur mu diye bakıyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ile birleşmek ve TBMM'de yeni bir grup kurmak için çalışma yaptıklarını açıkladı. Halk TV'ye konuk olan Babacan, şunları söyledi:

"Bizim bir grup kurma hedefimiz var ve gayretimiz var. Ancak şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'de toplumsal dinamiklere baktığımızda, son seçimden sonra da gittikçe yoğunlaşan hareketlenmeler var. Birincisi, zamanında AK Parti'ye gönül vermiş, destek vermiş, artık sayın Erdoğan ve AK Parti'den memnun olmayan ve yeni arayışlar içinde olan dindar ve muhafazakar milyonlarca vatandaşımız var. Bir başka önemli dinamik, zamanında rahmetli Menderes ve Özal'ın dönemlerini hayırla yad eden, acaba merkez sağda o günlerdeki gibi yeni bir hareketlenme olabilir mi diye takip eden milyonlarca vatandaşımız var. Yine Türkiye'deki mevcut siyasi düzenin tamamını reddeden yepyeni arayışlar içinde olan milyonlarca gencimiz var. Biz diyoruz ki ister AK Parti'den artık memnun olmayan milyonlarca dindar vatandaşımız ister merkez sağda rahmetli Menderes ve Özal dönemini hayırla yad eden, merkez sağda arayış içinde olan seçmenimiz ve gençlerimiz için artık bundan sonraki süreçte doğru adresin DEVA Partisi olduğunu hep söylüyoruz.

"Gelecek Partisi ile iki parti birleşebilir mi diye bir görüşme trafiğimiz var"

Şu anda Türkiye'de çok sayıda siyasi parti var. Bütün bu çabaların biraz daha birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini de hep görüyoruz. Hem Meclis'te daha yoğun işbirliğiyle siyasi partiler arasındaki daha yoğun bir çalışmayla da bu ülke için yeni ve güçlü bir alternatifin beraberce oluşturulmasının çok faydalı olacağına da inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Gelecek Partisi ile iki parti acaba birleşebilir mi diye bir görüşme trafiğimiz var şu anda.

"Meclis'ten başka arkadaşları da dahil ederek sadece birleşme değil onun ötesinde bir grup oluşur mu diye bakıyoruz"

Ya da birleşme olur, bir grup olur, ama bu grup orada kalmamalı, Meclis'ten başka siyasi partiden arkadaşları da dahil ederek, çok daha güçlü ve yeni bir grup, sadece iki parti birleşmesi değil de onun da ötesinde bir grup oluşur mu diye bakıyoruz.

"Merkez arayışında olan insanlar var, onlarla da irtibattayız"

Farklı farklı yerlerde merkez sağ arayışında olan insanlar var; biz onlarla da irtibattayız. Ben buradan bir çağrı yapıyorum. Bu ülkeyi seven, bu vatanı seven, bu ülkenin değerleriyle yoğrulmuş, Cumhuriyetimizin değerlerine inanan insanların daha yakın, bir arada olması lazım. Şu anda Türkiye için birlik ve beraberlik zamanıdır. Gelin bir olalım, beraber olalım. Daha büyük bir birliktelikle hem siyasi bir birliktelikle hem de Meclis'te daha büyük bir birliktelikle bu ülkenin sorunlarını çözmek için hep beraber gayret edelim.