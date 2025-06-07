DEVA ve DEM Parti Bayramda Buluştu

(ANKARA) - Kurban Bayramı vesilesiyle DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Genel Sekreter Yusuf Türkmen ve Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz'dan oluşan heyet DEM Parti'yi ziyaret etti. Erdoğan, bu bayramın geleceğe dair umutların yeşerdiği bir bayram olduğunu söyleyerek, "Türkiye önemli bir siyasi kırılma noktasında. Ülkenin insan hakları ve adalet noktasında kardeşlik hukuku içinde yaşayacağı bir döneme giriyoruz. Tüm siyasi partilerimizin desteklediği ve bölgedeki vatandaşlarımızın desteklediği önemli bir süreci yaşıyoruz. Temennimiz tüm vatandaşlarımızın 'Bu ülke benim ülkem' diyebileceği bir demokratikleşmedir" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı. DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Genel Sekreter Yusuf Türkmen ve Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz'dan oluşan heyet DEM Parti'yi ziyaret etti.

Erdoğan: "Türkiye önemli bir siyasi kırılma noktasında"

Bayramlaşma sırasında, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, "Bu bayram geleceğe dair umutlarımızın yeşerdiği bir bayramdır. Türkiye önemli bir siyasi kırılma noktasında. Ülkenin insan hakları ve adalet noktasında kardeşlik hukuku içinde yaşayacağı bir döneme giriyoruz. Tüm siyasi partilerimizin desteklediği ve bölgedeki vatandaşlarımızın desteklediği önemli bir süreci yaşıyoruz. Temennimiz tüm vatandaşlarımızın 'Bu ülke benim ülkem' diyebileceği bir demokratikleşmedir. Böyle bir süreçte DEVA Partisi olarak elimizden geldiğince destek vereceğiz. Bu çok önemli bir fırsat. DEM Parti de ülkenin selameti açısından her türlü sorumluluğu yerine getiriyor" diye konuştu.

Tiryaki: "Parlamantoda komisyon kurulursa bir yol haritasının belirlenmesine de yardımcı olur"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki de, "Süreç çok geniş kesimlerin mutabakatıdır. Geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor bu durum. Parlamantoda komisyon kurulursa bir yol haritasının belirlenmesine de yardımcı olur" dedi.