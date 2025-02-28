Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz - Son Dakika
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Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

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Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ramazan ayına ilişkin mesajını paylaşan Bahçeli, ''Cepheleşme ve yanlış anlamaların hayatımızdan sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz'' ifadelerini kullandı.

28.02.2025 17:42
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından haftalar sonra yaptığı paylaşımında Ramazan ayını kutladı.

Kalp kapakçığı değiştirilen ve bir süredir tedavisi devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir partisinin grup toplantılarına katılamıyordu. Hakkında 'öldü' iddialarının da öne sürüldüğü Bahçeli'nin yakın çevresi sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna bilgi verirken; Bahçeli haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

RAMAZAN AYINI KUTLADI

Sosyal medya paylaşımında Ramazan ayını kutlayan Bahçeli, "Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz. Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'CEPHELEŞME' VURGUSU

Bahçeli paylaşımının devamında, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BARIŞ VE BERABERLİK MESAJI

Bahçeli ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan..."

Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferdi Özkent:
    biz buna hainlik ve ihanet diyoruz moruk 16 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CEPHELESMEYI KIM YARATTI 14 5 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    Bahçeli hakikaten ölmüş olabilir misyonunu tamamladıktan sonra Burhan kuzu gibi kullanılıp bir kenara atılan siyasetçilerden olacak muhtemelen 12 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Reisin sol dassgi 6 1 Yanıtla
  • aykut:
    reis neden hasta ziyaretine gitmiyor 2 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    bu ülke seni hain olarak anacak 1 0 Yanıtla
  • Emir Konez:
    çıkış yolu için asıl gerekli kişidir sonuçta. bir şey olacak olsa bahceliye şayet,tutamazsın ki ülkücü harekatı. şimdi nasıl sus puslar şaşılacak durum... 0 0 Yanıtla
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