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Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'da Yeni Yıl Konseri Verdi - Son Dakika
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Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'da Yeni Yıl Konseri Verdi

Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'daki 'yeni yıl konseri'nde 220 çocuk ile dünyanın farklı coğrafyasından halk şarkıları ve caz eserleri seslendirdi. Konseri İtalyan konuk şef Alessandro Cedrone yönetti. Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 7-12 yaş arası 220 korist çocukla sahne aldı. Konserde, piyanoda Filiz Balkız, Gülce Sevgen ve Özgün Ersoy, kontrbasta Bora Şahin ve davulda koro sanatçısı Levent Tereci korolara eşlik etti.

Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara\'da Yeni Yıl Konseri Verdi
30.12.2023 - 23:41,
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Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'daki "yeni yıl konseri"nde 220 çocuk ile dünyanın farklı coğrafyasından halk şarkıları ve caz eserleri seslendirdi.

CSO Ada Ankara Ana Salonda verilen konseri, Semiha Berksoy Opera Vakfınca 2012/2013 sanat sezonunda " Türkiye'nin en iyi opera orkestrası şefi ödülüne" layık görülen İtalyan konuk şef Alessandro Cedrone yönettti.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 7-12 yaş arası 220 korist çocukla sahne aldı. Her hafta sonu solfej, ses ve şarkı eğitimi alan çocuklar, dünyanın farklı coğrafyasından halk şarkıları ve caz eserleri seslendirdi.

Çocuklara daha sonra Devlet Çoksesli Korosu ekibi eşlik etti. Birlikte seslendirilen eserlerin ardından Devlet Çoksesli Korosu ekibi sahne aldı.

Konserde, piyanoda Filiz Balkız, Gülce Sevgen ve Özgün Ersoy, kontrbasta Bora Şahin ve davulda koro sanatçısı Levent Tereci korolara eşlik etti.

Kaynak: AA
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Ankara, Çocuk, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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