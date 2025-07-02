Devlet Himayesindeki Çocuklardan Dünya Üçüncülüğü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hizmet alan devlet himayesindeki çocuklardan oluşturulan karma futbol takımı, Polonya'da düzenlenen Hope For Mundial Bakım Evleri 10. Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hope For Mundial Bakım Evleri 10. Dünya Kupası 26-30 Haziran tarihlerinde başkent Varşova'da 26 ülkenin katılımıyla düzenlendi.

Organizasyona, Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aydın, İzmir, Denizli ve Uşak'taki çocuk bakım kuruluşlarından oluşturulan karma takım katıldı.

İtalya'yı 5-0, Ürdün'ü 2-0 yenen takım, Portekiz ile 0-0, Ukrayna ve Fransa ile 1-1 berabere kalarak, yer aldığı A grubundan son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan takım, bu turda ise Çekya'yı penaltılarla 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Takım, yarı finalde normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarda Ukrayna'ya yenildi. Üçüncülük maçında Litvanya'ya 2-0 üstünlük sağlayan takım dünya üçüncüsü oldu.

Organizasyon sonunda, Polonya Milli Takımı'nın eski oyuncuları ile Dünya Karması maçı yapıldı. Burada, Bakanlığın takımında yer alan Miraç ve Hamza, Dünya Karması'nda forma giydi.