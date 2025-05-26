Devrek'te Gençlik Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Devrek'te Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Batı Karadeniz Gençlik Festivali, müzik dolu anları ve coşkulu atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı.

Devrek Belediyesi tarafından organize edilen festivalde gençler, sahne alan DJ'ler eşliğinde doyasıya eğlenirken, Karadeniz'in otantik ezgilerini seslendiren yerel müzik grupları da izleyicilere nostaljik ve kültürel bir şölen sundu. Festival alanında kurulan stantlarda çeşitli ikramlar ve yöresel ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, renkli görüntüler gün boyu devam etti.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, gençlere sosyal, kültürel ve eğlenceli bir ortam sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Geleneksel hale gelen bu festivali her yıl geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.