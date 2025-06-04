İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.
Son olarak, Ramallah kentindeki Deir Dibwan kasabasında Filistinlilere ait ev ve araçlar ateşe verildi. Saldırıda, 30 Filistinli yaralandı.
Yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin yaralılara ve yangına müdahale için gelen itfaiye ve ambulansların bölgeye girişini engellediğini ve taş atarak saldırdığını aktardı.
Kaynaklar, ayrıca saldırılar sırasında İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve kasabaya giriş-çıkışı kapattıklarını ifade etti.
Kaynak: AA/ İHA
Son Dakika › Güncel › Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı - Son Dakika
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