Deyrizor'da 2 Toplu Mezar Daha Bulundu
Suriye'nin Deyrizor ilinde, Ulusal Kayıp Heyeti'nin yürüttüğü kazılarda iki ayrı noktada toplu mezar tespit edildi. Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkede ortaya çıkarılan toplu mezar sayısı artmaya devam ediyor.
Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 toplu mezar ortaya çıkarıldı.
Suriye Devlet Televizyonu el İhbariyye'nin haberine göre, Ulusal Kayıp Heyeti, ihbar üzerine Deyrizor ilinin Raşafe mahallesi ve doğu kırsalındaki Kaşme Çölü'nde kazı çalışmalarına başladı.
Kazı çalışmaları sonrası toplu mezar olduğu değerlendirilen iki noktada insana ait ceset kalıntıları bulunduğu belirtildi.
Suriye'de Beşşar Esed rejimin devrilmesinin ardından ülkenin farklı yerlerinde onlarca toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.
Kaynak: AA
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