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DHKP/C Üyesi Tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Meliha Aktaş, Sarıyer'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Meliha Aktaş'ın Sarıyer'de olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi ve Aktaş'ı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHKP/C Üyesi Tutuklandı
23.12.2023 - 11:55,
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İstanbul'da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş, Sarıyer'de yakalandı. Örgüt üyesi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan yasadışı sol terör örgütü DHKP/C'nin içindeki önemli isimlerden Meliha Aktaş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) unsurlarınca takibe alındı. Bir süredir izi sürülen örgüt üyesi, MİT ekipleri tarafından yeri ve adresi tespit edildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi.

TEM ekipleri, DHKP/C hükümlüsü Aktaş'ın yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Sarıyer'de bir evde saklandığı öğrenilen Meliha Aktaş için önceki gün operasyon düzenlendi. MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen operasyonda yakalanan örgüt üyesi, TEM şubeye getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 2015'te silahlı saldırıda öldürülen kadın terörist Elif Sultan Kalsen ile Kocaeli'de 2010'daki bir operasyonda da yakalanıp tutuklandığı anlaşılan Meliha Aktaş, önceki gün Sarıyer'de gözaltına alındıktan sonra emniyette sorguya alındı. Hükümlü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, İstanbul, Sarıyer, Güvenlik, Adliye, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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