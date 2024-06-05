Dicle Elektrik'ten tarımsal sulama abonelerine yönelik kesinti uyarısı - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten tarımsal sulama abonelerine yönelik kesinti uyarısı

Dicle Elektrik\'ten tarımsal sulama abonelerine yönelik kesinti uyarısı

Dicle Elektrik, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde yapılması planlanan bakım çalışmalarının mahkemelerin tedbir kararları nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Tarımsal sulama yapılan bölgelerde enerji arzının tehlike altında olduğunu belirten şirket, çiftçilerin verim kaybı yaşamamaları için bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

05.06.2024 17:15
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Dicle Elektrik tarafından bazı tüketicilerin başvurusu üzerine mahkemelerin verdiği tedbir kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçesinde 2023 yılı tarımsal sulama abonelerine yönelik kesintisiz enerji dağılımının sağlanması için yapılması planlanan bakım çalışmalarının bazı tüketicilerin mahkemelere yapmış olduğu başvurular sonucunda tedbiri durdurma kararı alındığı bildirildi.

Durdurma kararlarına bağlı olarak tarımsal sulama yapılan yerlerde enerji arzının tehlike altında olabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır ekimi ve sulanması döneminde elektrik nakil hatlarımıza kapasitesinin çok üzerinde yük binmekte. Bundan kaynaklı olarak sık sık arıza meydana gelmektedir. 2023 yılında mahkemeler tarafından verilen tedbir kararları nedeniyle özellikle Mardin'in Derik ve Kızıltepe bölgelerinde gerekli olan bakım çalışmalarını ne yazık ki yapamadık. Bakım yapılması gerekli olduğundan alınan kararlara itiraz ettik ama süreç halen sonuca bağlanmadı. Henüz sulama sezonu başlamadan çiftçilerin bakımı yapılamayan elektrik nakil hatlarının aşırı yüklenmeyi kaldıramaması ve bundan kaynaklanan arızaların yol açabileceği kesintileri göz önünde bulundurması, ürün ekme planlamalarını buna göre yapması gerekir. Bu sene özellikle mısır ekecek olan çiftçilerimizin verim kaybı dolayısıyla da mağduriyet yaşamamaları için bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA

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