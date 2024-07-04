Dicle Üniversitesi, Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji İhtiyacının Yüzde 55'ini Karşılayacak - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi, Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji İhtiyacının Yüzde 55'ini Karşılayacak

Dicle Üniversitesi, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamak amacıyla kurulacak Güneş Enerjisi Santrali projesi için protokol imzaladı. Üniversitenin enerji ihtiyacının yüzde 55'i güneş enerjisinden sağlanacak ve bu durum ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Proje aynı zamanda üniversitenin çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs olma hedefine önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

04.07.2024 17:59
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Dicle Üniversitesi (DÜ) enerji ihtiyacının yüzde 55'ini kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile karşılayacak.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törende, üniversiteye ait 5 taşınmazın kiralanması ve taşınmaz üzerinde 12 bin 900 kilovat gücünde GES kurulması, işletilmesi ve idareye devredilmesi için protokol imzalandı.

Vali Yardımcı Ömer Coşkun, törende, Diyarbakır'ın hem sanayi hem de güneş enerjisi bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Dicle Üniversitesinin bu enerjiden yararlanmak için attığı adımın gurur verici olduğunu ifade eden Coşkun, üniversitenin enerjisinin büyük bölümünü güneşten sağlamasının ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç da üniversiteye katkı sunacak projeleri titizlikle hayata geçirdiklerini söyledi.

Yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu konusuna büyük önem verdiklerini dile getiren Karakoç, "Güneş enerji sistemi ile 20 milyon kilovatsaat gücünde elektrik üretilerek üniversitenin elektrik faturasında yüzde 55 civarında tasarruf sağlanacak. Bu proje sadece mali yönüyle değerlendirilmemeli. Üniversitemiz çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü olma yolunda önemli bir adım atmış olacak." dedi.

Gessan Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saim Kağıtçı ise üretilecek enerji ile ülke ve bölge halkına, ekonomiye büyük katkı sağlanacağını belirtti.

Kağıtçı, üniversite kampüsünde yapılacak bu projenin öğrenciler için de büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

Törene, DÜ Rektör yardımcıları, dekanlar, daire başkanları, şube müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi, Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji İhtiyacının Yüzde 55'ini Karşılayacak - Son Dakika

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