Dicle Üniversitesi\'nde Hastane ve Proje Gelişmeleri

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, basın mensupları ile bir araya geldi.

DÜ Konukevinde düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Eronat ile Rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Vedat Şen ile DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan katıldı.

Toplantıda konuşan Eronat, 45 günlük görev sürelerinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin 45 yıllık bir geçmişi olduğunu, fiziki olarak miadını doldurduğunu ifade eden Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut hastanemiz 876 yataklı. Ancak artık ihtiyaca cevap vermiyor. Yeni bir hastaneye ihtiyacımız var. Yeni hastanenin yapımı 2025 yılı bütçesine alındı. Mutluyuz, huzurluyuz. İlk etapta 600 yataklı hastane yapılması planlandı. 300+300 yatak şeklinde. Hastanenin 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi."

Üniversitenin güvenliği konusunda da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Eronat, kız yurdunun bulunduğu bölgede de her türlü güvenlik önlemini alacaklarını belirtti.

Eronat, "Üniversitemizde artık villa verme, arazi verme modası bitmiştir. Bunlar olmayacak. Tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyeceğiz. Devletimizle iş yapacağız. Kurumsal binalarımızı devletimizle iş birliği çerçevesinde inşa edeceğiz. Üniversitemize zarar verme dönemi artık bitmiştir." dedi.

Sosyal tesisleri de yeniden canlandırmayı hedeflediklerini dile getiren Eronat, öğrenciyi memnun edecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da Diyarbakır'ın kadim kültürünün gün yüzüne çıkarılması için önemli projeler hazırladıklarını, üniversitenin dijitalleşme süreci, dijital kampüs ile ilgili konunun ciddi anlamda ihmal edildiğini gördüklerini, bu konuda ne tür çalışmalar yapabileceklerine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve çeşitli planlamalar yaptıklarını söyledi.

Arslan, projeleri peyderpey duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

Rektör yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ise üniversitede bilişim altyapısıyla ilgili eksiklikler olduğunu dile getirerek, yapay zeka konusunda gençlere yeni kapılar açmak için yapay zeka ve veri mühendisliğini kurmak için dosya hazırlayarak YÖK'e sunmayı planladıklarını söyledi.

Özerdem, DÜ Maden Mühendisliği Bölümüne öğrenci almak için de girişimde bulunacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Aytaç Coşkun da öğrencilerin imkanlarını daha artırmak için çalışacaklarını ifade ederek, onlar için sosyal donatılar oluşturacaklarını, eğitim kalitesini de artıracaklarını belirtti.

Şehir ile üniversitenin entegrasyonunu sağlayacaklarını dile getiren Coşkun, tüm birimlerle kente, kentin kültürüne, turizmine dokunacak, Diyarbakır halkını etkileyecek projeler yapacaklarını kaydetti.

Coşkun, şunları söyledi:

"Tek köprü kurmayacağız onlarca köprü kuracağız şehir ile üniversite arasında. Çok sayıda projeyi hayata geçireceğiz. Uluslararasılaşma için çalışacağız. Diyarbakır'ı kültür, sanat ve turizm şehri haline getirmek için projeler yapacağız. Üniversitemizi iyi bir konuma getireceğiz. Şehirde de yapacağımız projelerle istihdamı artıracağız."

Prof. Dr. Vedat Şen ise eğitim ve öğretim kurumu olduklarına işaret ederek, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacaklarını belirtti.

Poliklinik hizmetlerinde vatandaşların mağdur olmaması için poliklinik sayısını artırmaya çalışacaklarını dile getiren Şen, şöyle dedi:

"Cerrahi branşlarda da iki ayın üzerinde ameliyatların ertelenmesini kabul etmiyoruz. Ameliyat ve radyoloji tetkiklerinin uzamaması için hocamızın da talimatı var. Ricamız bu konuda herhangi bir şekilde geç ameliyat randevusu olursa bize ulaşabilirsiniz. Gerek hastalara hizmeti gerekse de eğitim kalitesini artırmak için elimizden geleni yapacağız."