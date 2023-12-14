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Didim'de iş insanı denizde kayboldu - Son Dakika
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Didim'de iş insanı denizde kayboldu

Didim'in açıklarında tekne denize açılan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'dan bir daha haber alınamadı. Tekne otomatik pilotta kendi etrafında dolanırken bulundu, kayıp Cinkaya için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Didim\'de iş insanı denizde kayboldu
14.12.2023 - 19:15,
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AYDIN'ın Didim ilçesinden dün öğlen saatlerinde tekne denize açılan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'dan (47) bir daha haber alınamadı. Tekne Didim açıklarında otomatik pilotta kendi etrafında dolanırken bulundu, kayıp Cinkaya için de arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli iki çocuk babası Yasin Cinkaya, dün saat 12.00 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesindeki Marinadan FBR isimli teknesiyle denize açıldı. Cinkaya'dan akşam saatlerinde haber alamayan ailesi durumu sahil güvenliğe bildirdi. Didim Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde kendi etrafında dönerken bulundu, ancak Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından tekne marinaya çekti, inceleme yapıldı. Kayıp olan Cinkaya için bölgede sahil güvenlik ekipleri tarafından hem denizde hem de bölgede havadan arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA
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