Didim'de Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Didim'de Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

13.06.2025 16:19  Güncelleme: 16:55
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Didim Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek için Efeler Mahallesi'nde kapsamlı kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Hatice Gençay, diğer mahallelerde de benzer çalışmaların süreceğini belirtti.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmaları yaptı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Planlı bir program dahilinde diğer mahallelerimizde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha güzel bir Didim için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Mahallesi'nde kapsamlı kaldırım yenileme çalışmaları yapıldı.Mevcut kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme işlemleri tamamlanırken, kaldırımlar hem daha kullanışlı hem de daha estetik hale getirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Gençay, "Didim'de yaşayan tüm vatandaşlarımız için daha güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak en temel önceliğimiz. Bu doğrultuda Efeler Mahallemizde yürüttüğümüz kaldırım çalışmalarımızı tamamladık. Planlı bir program dahilinde diğer mahallelerimizde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha güzel bir Didim için hep birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim'de Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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