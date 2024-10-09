Didim'de Kuya Düşen Köpek Kurtarıldı

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(AYDIN)- Didim'de düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek, Didim Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Didim Akyeniköy ve Balat Mahallesi arasında bulunan bir tarlada kuyuya düşen köpek, vatandaşlar tarafından fark edildi. Didim Belediyesi Akyeniköy Hizmet Binası'na gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 5 metrelik kuyuya düşen köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Didim Belediyesi veterinerleri tarafından kurtarılan köpek tedavi altına alındı.

"Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Akyeniköy Hizmet Binamıza gelen ihbar üzerine, Akyeniköy ve Balat mahalleleri arasında bulunan bir tarlada 5 metrelik kuyuya düşen köpeğimizi kurtarmak için Belediyemiz veterinerleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. Can dostumuz güvenli bir şekilde kurtarıldı ve barınakta tedavi sürecine alındı. Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.