Dijital Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Başladı

14.03.2026 11:54
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ebeveynlere dijital bağımlılık ve güvenli internet kullanımı eğitiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında binlerce aileye eğitim vererek çocukların güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla ailelere yönelik eğitim programları ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda çocukların gelişimini desteklemek ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 2025 yılında "Çocukların Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Eğitim Programı" hazırlandı.

Erken çocukluk dönemine yönelik ebeveynler için hazırlanan program, "İhmal ve İstismarın Önlenmesi-Ebeveyn İçin Temel Bilgiler", "Ebeveynlik", "Gelişim", "Duyarlı Bakım", "Pozitif Disiplin ve Etkili İletişim", "Günlük Rutinler", "Dijital Ebeveynlik" ile "Etkileşimli Rutinler: Oyun Oynama ve Kitap Okuma" modüllerinden oluşuyor.

Özellikle depremden etkilenen iller başta olmak üzere Haziran 2025'te yaygınlaştırma çalışmaları başlatılan program kapsamında, şubat sonu itibarıyla 3 bin 244 ebeveyne eğitim verildi.

Öte yandan 7-18 yaş grubu çocuklara ve ebeveynlerine yönelik danışman akademisyenler tarafından bağımlılık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımına yönelik modüller hazırlanıyor.

Dijital farkındalık atölyelerine 2 bine yakın aile katıldı

Bakanlık ile Enstitü Sosyal işbirliğinde "Aile Gelişim Programı" kapsamında geliştirilen "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi"nde de "Dijital Oyun Dünyası ve Çocuk" başlığında sanal bağımlılıklar, oyun, kumar konusunda anne ve babalara yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.

Koruyucu ve evlat edinen aileler ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlananların katıldığı, çevrim içi gerçekleştirilen atölyede şu ana kadar 81 ilden 1985 aileye ulaşıldı.

"Dijital detoks" ile aile içi iletişim güçleniyor"

Bakanlıkça çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı korunması amacıyla geçen yıl "Çocuklar Güvende" web sitesi ve mobil uygulaması da hizmete sunuldu.

Ebeveyn denetim araçlarının tanıtımı ile bu araçların nasıl kurulacağı ve kullanılacağına ilişkin bilgilere yer verilen platforma, "cocuklarguvende.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Çocukların internet ortamında karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirebilecekleri "Benimle Paylaş" alanının bulunduğu platformda ayrıca çocukların dijital dünyadaki haklarını vurgulayan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" de yer alıyor.

Mobil uygulama ile çocuklar ve ebeveynler dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri hızlı ve güvenli şekilde bildirebiliyor, bilgilendirici içeriklere ve rehberlere cep telefonları üzerinden erişebiliyor.

Öte yandan 2025 Aile Yılı kapsamında ülke genelinde hayata geçirilen "Dijital Detoks" etkinlikleri ile aile bireylerinin teknolojik cihazlardan uzaklaşarak birlikte vakit geçirmeleri ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda aile ve çocuklara yönelik düzenlenen söyleşiler, oyunlar, boyama etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri ile katılımcılar stresten uzaklaşarak, sosyal ilişkilerini geliştirme imkanı buluyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
