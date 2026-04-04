Trump görüntüleri paylaştı, İran\'dan rest geldi: Tüm bölge cehenneme dönüşür

İran'ın ABD tarafından yapılan "48 saatlik ateşkes" teklifini kabul etmemesi sonrası, savaş yeniden sertleşiyor.

TRUMP TAHRAN’A SALDIRI ANLARINI PAYLAŞTI: BİRÇOK ASKERİ LİDERİN YANI SIRA BİRÇOK ŞEY ORTADAN KALDIRILDI

İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatarak, “Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı" ifadelerini kullanan Trump, bu kez Tahran’a yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Trump, kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İran'ı kötü ve akılsızca yöneten birçok askeri liderin yanı sıra birçok şey ortadan kaldırıldı" dedi.

ABD Başkanı, paylaşımında ayrıca saldırıya ilişkin görüntülere de yer verdi. Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.

İRAN'DAN TRUMP'IN TEHDİDİNE REST: CEHENNEMİN KAPILARI ÜZERİNİZE AÇILACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirerek, "Saldırgan ve savaş yanlısı ABD Başkanı, art arda yaşadığı başarısızlıkların ardından çaresizce, sinirli, dengesiz ve akıl dışı bir şekilde ülkemizin altyapısını ve milli varlıklarımızı tehdit etmiştir. Silahlı Kuvvetler olarak milletimizin haklarını savunmak ve milli varlıklarımızı korumak için bir an bile tereddüt etmeyecek, bize yönelik her saldırıya anında ve kararlılıkla karşılık vereceğiz" dedi.

ABD ve İsrail’e yönelik açık bir mesaj veren Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşmanın İran’ın altyapılarına yönelik herhangi bir saldırısı halinde, ABD terör ordusunun kullandığı tüm altyapılar ile Siyonist rejimin altyapılarını hiçbir sınırlama olmaksızın yıkıcı ve sürekli saldırıların hedefi haline getireceğiz. Savaşın başından bu yana ne söylediysek yaptık. Bu mesajın en basit anlamı şudur: Cehennemin kapıları üzerinize açılacak" ifadelerini kullandı.

Ali Abdullahi

"TÜM BÖLGE CEHENNEME DÖNÜŞÜR"

Hatemul Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari de yaptığı açıklamada, saldırıların genişlemesi halinde bölgedeki gerilimin daha da artacağı uyarısında bulunarak, "Unutmayın ki, saldırıların genişlemesi halinde tüm bölge sizin için cehenneme dönüşecek. İran’ı yeneceğiniz yönündeki hayal, içine batacağınız bir bataklığa dönüştü" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Zülfikari

TRUMP’IN "CEHENNEM AZABI" TEHİDİDİ

Öte yandan, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert bir şekilde tehdit etti. İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatan Trump, geri sayımın başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı. Tanrı’ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ATEŞKES TEKLİFİNE AĞIR SALDIRIYLA YANIT

36 gündür süren savaşta "ateşkes" konusu yeniden gündeme geldi; ancak olumsuz sonuçlandı. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran'ın ateşkes teklifine yazılı bir yanıt vermediğini, bunun yerine sahada ağır saldırıların sürdürülmesiyle karşılık verdiğini ifade ederek, "ABD'nin ateşkesi sağlamak amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler, özellikle Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştı" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.