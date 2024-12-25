İzmir'in Dikili ilçesinde 6'sı çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde 6'sı çocuk 26 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Dikili'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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