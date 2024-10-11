Dikili'de 7 Gözaltı: Düzensiz Göçmen Operasyonu

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İzmir'in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettikleri suçlamasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Ekim Salı günü Dikili'de bir balıkçı teknesinde 7 düzensiz göçmen yakalanmasının ardından geçişi organize ettikleri düşünülen kişilere karşı çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 9 Ekim Çarşamba günü yapılan operasyonda kaçak geçişi organize ettikleri düşünülen 7 şüphelinin yanı sıra 2 şahıs uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurması nedeniyle gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 1 tabanca, bunlara ait fişek ve merminin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.