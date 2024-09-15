Dikili'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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(İZMİR) - 14 Eylül Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Yeniliklere açık, vatandaşı mutlu, doğası temiz modern bir kent olma yolunda emin adımlarla bıkmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye tüm kararlılığımızla devam edeceğiz" dedi.

14 Eylül Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Dikili Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif İpek, gaziler, kamu kurum müdürleri, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterileri sonrasında Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde geçit töreni gerçekleştirildi.

Kutlama etkinlikleri akşam da devam etti. Dikili Belediyesi öncülüğünde Bülent Ecevit Meydanı'ndan başlayıp konser alanı Atatürk Meydanı'nda son bulan 14 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü'ne binlerce Dikilili katılırken, çok sayıda vatandaş evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayrakları ve Atatürk posterleri ile destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın birbirinden değerli eserlerinin seslendirdiği konserle kutlama programı sona erdi.

"Bu topraklara ancak bu şekilde layık olabiliriz"

Kurtuluş coşkusunu ilçe halkıyla birlikte yaşayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Dikili'miz 102 yıl önce bugün 3 yıl 3 ay süren esaretten kurtulmuştur. İşçimizle, esnafımızla, tüm halkımızla tek yürek olmuş bir anlayışla gelişen çehresiyle yeniliklere açık, vatandaşı mutlu, doğası temiz modern bir kent olma yolunda emin adımlarla bıkmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman yol arkadaşlarının bize mirası olan bu topraklara ancak bu şekilde layık olabiliriz. Bu düşüncelerle 14 Eylül Dikili'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarını ve bu cennet vatan için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."