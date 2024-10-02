Uçakta olay çıkaran şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uçakta olay çıkaran şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı

Geniş Video İzle

Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferinde kedisini taşıma çantasına koymayı reddeden şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından soruşturma açıldı. Olay sonrası uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinde polis eşliğinde uçağı terk eden Dörter, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

02.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum- İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı. İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Uçakta olay çıkaran İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı

NE OLMUŞTU?

Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti. Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

Uçakta olay çıkaran şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, İbrahim Tatlıses, Hayvan Hakları, Dilan Çıtak, Havacılık, istanbul, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Bodrum, Hukuk, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçakta olay çıkaran şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ünal yalçın:
    Ne şarkıcısı. Kim ki bu şahıs. Tanıyan var mı? 45 1 Yanıtla
  • agrasif laz:
    sanatçı bozuntusu soytarılar 34 0 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Şarkıcı? 30 4 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Hiç bir şey olmaz babacık ve Kocacık parası nüfusu sağolsun. Göstermelik ifade belki biraz tazminat gerisi zaten belli 32 1 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    BABASININ ADI İLE ,HAVA ATIYOR. SANATÇI MÜSVEDDESİ, ŞIMARIK,SOYTARI. 32 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    bari sen yapma bak babanın sonu ne oldu. 28 0 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Buna ceza verilirse hukukun işlediğini tam olarak uygulandığını kabullenirim 25 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Dilan ı bana verin 13 0 Yanıtla
  • Sinan Altintas:
    Babasının kızı.ı 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    bizde inandık adelet yok şöhreti nüfusu serbest memleketin çivisi çıkmış 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Uçakta olay çıkaran şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement