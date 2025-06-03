Dilenciden 20 Bin Lira Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

Çoban Mustafa Paşa Camisi çevresinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Dilencinin üzerinden çıkan 20 bin 575 liraya el konuldu.