Dilenciden 5 Bin Lira Ele Geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üst aramasında 5 bin 436 lira ele geçirildi.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

Ahmet Tokuş Caddesi'nde dilencilik yapan şahsı takibe alan ekipler, durdurup üst araması yaptı.

Dilencinin taşıdığı poşette 5 bin 436 lira ele geçiren ekipler, paralara el koydu ve dilenciye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uyguladı.