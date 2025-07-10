Dilencilik Yapan 5 Kadın Yakalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocukları kullanarak dilencilik yaptırdığı tespit edilen 5 kadını yakalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milas- Bodrum kara yolunda yapılan kontrollerde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan 5 kadını tespit etti.
Dilencilik yapan kadınlar ile 4 çocuk, Milas 3. Bölge Zabıta Amirliğine götürüldü.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların ve vatandaşların duygularının sömürülmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
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