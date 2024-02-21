Dilovası'nda tır devrilmesi: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dilovası'nda tır devrilmesi: Sürücü hayatını kaybetti

Dilovası\'nda tır devrilmesi: Sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda kısa süreli bir ulaşım aksaması yaşandı.

21.02.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Müfik A. (52) idaresindeki gıda ambalajı yüklü 45 AHK 249 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikameti Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı.

Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık personelince kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağlantı yolunda bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'nda tır devrilmesi: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:32:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dilovası'nda tır devrilmesi: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement