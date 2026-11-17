Diplomatik kaynaklara göre Fidan ve Güler, Suriyeli bakanlarla bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi, diplomatik kaynaklar tarafından paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Güler, Suriyeli mevkidaşları Şeybani ve Ebu Kasra ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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