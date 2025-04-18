Diş Hekimlerine Haksız Cezalar

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulanan para cezalarına ilişkin, "Bir diş hekiminin kurumdan ayrıldığını bildirmemesi halinde kesilen ceza 71 bin 965 TL. Aynı sistemde bir iş kazasını bildirmemenin cezası ise 35 bin 416 TL. Bu tablo, orantısızlığın ve adaletsizliğin açık göstergesidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulanan para cezalarına ilişkin açıklama yaptı. Yıllarını verdiği hekimlik mesleğinin bugün haksız ve ölçüsüz cezalarla karşı karşıya olduğunu belirten Akkuş İlgezdi, "Diş hekimliği, her zorluğunu yaşayarak öğrendiğim, emekle yoğrulmuş bir meslek. Bu meslek bana ağrıyı dindirmeyi, sabırla çözüm üretmeyi, en dar zamanda en doğru kararı vermeyi öğretti. Bugün ise meslektaşlarım, görevlerini layıkıyla yerine getirmelerine rağmen adaletsiz uygulamalarla cezalandırılıyor" dedi.

"Ceza sisteminde adalet varsa, bu oranlar derhal düzeltilmeli"

Ceza sisteminde orantının adaletin temel ilkesi olduğunu vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Hekime yönelik bu denetim anlayışı, adaletten değil, orantısızlıktan besleniyor. Sağlık gibi hayati bir alanda görev yapan hekimlere böylesi ağır cezaların reva görülmesi kabul edilemez. Mesleğini onurla sürdüren tüm diş hekimlerinin yanındayım. Bu yönetmelik yeniden düzenlenmeli, adaletsiz ve ölçüsüz ceza uygulamaları son bulmalıdır" dedi.