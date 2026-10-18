Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Bağdat'ta Rafiyev ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Bağdat'ta Rafiyev ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bağdat'ta düzenlenen İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Kulaklıkaya, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rafiyev ile görüştü.
Kaynak: AA
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