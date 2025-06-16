Dışişleri Bakanı Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi\'ne Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Fidan, Zirve alanına gelişinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından karşılandı.
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