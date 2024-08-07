Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'e baskı kurulmalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasının şart olduğunu belirterek, İsrail ve destekçilerine baskı kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyasını sunmasına ilişkin, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, soykırım davasına müdahillik başvurusunu sunduğunu kaydeden Fidan, "İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor. (Gazze'deki) Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir." ifadesini kullandı.