Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümünü NSosyal'den kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümünü NSosyal'den kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Bakanlık, NSosyal hesabından "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü kutlu olsun!" paylaşımını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümünü kutladı.
Bakanlık, NSosyal hesabından, "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü kutlu olsun!" paylaşımı yaptı.
Kaynak: AA
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