Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla savaş suçlarına devam ediyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla savaş suçlarına devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla savaş suçlarına bir yenisini eklediğini vurguladı. İsrail'in bu son saldırısı yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için uluslararası kurumları göreve çağırıyoruz.

09.06.2024 11:16
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıyla Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci kampına düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı'nda 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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