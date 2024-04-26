Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.
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